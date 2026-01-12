Tokat'ta Baba Cinayeti: Oğul Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tokat'ta Baba Cinayeti: Oğul Tutuklandı

Tokat\'ta Baba Cinayeti: Oğul Tutuklandı
12.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta kayıp ihbarıyla başlatılan cinayet soruşturmasında baba katili tutuklandı, 5 şüpheli serbest.

Tokat'ta baba cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden cinayeti işlediği belirlenen Mustafa Cankurtaran tutuklanırken, 1 şüpheli emniyet sorgusunun ardından, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, aralık ayında yapılan kayıp ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, yaklaşık 4 ay önce öldürüldüğü belirlenen Zihni Cankurtaran'ın cesedi, oğlunun işletmiş olduğu havuzun depo kısmında bulunmuştu. Yapılan teknik takibin ardından Zihni Cankurtaran oğlu Mustafa Cankurtaran tarafından baltayla katledildiği ortaya çıkmıştı. Yunanistan'dan Ankara ve Tokat'a uzanan 1,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda cinayet şüphelisi Mustafa Cankurtaran ile birlikte Z.C.C., İ.T., İ.N.B., O.B. ve G.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Cankurtaran ile Z.C.C., İ.T., İ.N.B. ve O.B. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden cinayeti işlediği belirlenen Mustafa Cankurtaran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden İ.T. ve İ.N.B. adli kontrol şartıyla, Z.C.C. ve O.B. İse savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Tokat, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tokat'ta Baba Cinayeti: Oğul Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:10:36. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Baba Cinayeti: Oğul Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.