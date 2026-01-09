Tokat'ta Babasını Öldüren Şüpheli Gözaltında

Tokat'ta babasını öldürüp gömdüğü iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte lokanta işleten Zihni C'den bir süredir haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Zihni C'nin oğlu M.C'yi Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına aldı.
M.C, emniyetteki ifadesinde, babasını başına baltayla vurarak öldürdüğünü, ardından Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzunun altına gömüp üzerine kireç döktüğünü itiraf etti.
Polis ekipleri, M.C'nin gösterdiği yerde Zihni C'nin cesedini buldu.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
M.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
