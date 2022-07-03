Tokat'ta bıçakçılar arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta bıçakçılar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

03.07.2022 13:50
Tokat'ta bıçakçılar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Tokat'ta iki bıçakçı arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Tokat'ta iki bıçakçı arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay; Alipaşa Mahallesi'nde karşılıklı bıçakçı dükkanı olan iki esnaf arasında yaşandı. Bir süredir aralarında devam eden husumet yanı sıra, bıçak bileme nedeniyle sözlü yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Elinde satırla iş yerinin önünde dolaşan F.Ö. (38), satırı bırakıp plastik boru ile karşı komşusunun işyerine girerek M.U.'ya (66) saldırdı. M.U. ise tabancası ile karşılık vererek ateş açtı. Omuz bölgesinden yaralanan F.Ö. kendi iş yerine koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralanan kişi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaşananlar anbean bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi altına alınan şahsın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alınan M.U.'ya ait tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Kurbanlıklar süslenip podyuma çıktı! 3'üncü olan boğanın sırtındaki detay 1'inciyi gölgede bıraktı Kurbanlıklar süslenip podyuma çıktı! 3'üncü olan boğanın sırtındaki detay 1'inciyi gölgede bıraktı 1 TON 30 KİLOLUK 'BABAYİĞİT' İSİMLİ BOĞA 85 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR 1 TON 30 KİLOLUK 'BABAYİĞİT' İSİMLİ BOĞA 85 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR
Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta bıçakçılar arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:57:01. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta bıçakçılar arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement