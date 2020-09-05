Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesi Derbaşı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Derebaşı köyünde 16 Ağustos'ta İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldığı ve sürenin dolmasının ardından 7 gün daha uzatıldığı hatırlatıldı.
Uzatılan sürenin de bitmesiyle yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı aktarılan açıklamada, köydeki karantinanın sona erdirildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:47 - Kaynak: AA
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