Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü.

Çamlıbel beldesi Aktepe köyü Sarılık mevkisindeki ormanlık alanda 4 ayrı yerde çıkan, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçelerden gelen ekiplerin müdahalesi ve yangın söndürme uçağıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin yangında zarar gören alanın tespiti için çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkışına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çobanın jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.