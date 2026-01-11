Tokat\'ta Cinayet: Baba Oğul Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

TOKAT'ta mülk satışı tartışmasında Mustafa Cankurtaran'ın baltayla öldürüp, cesedini işletmeciliğini yaptığı sitede depoya bıraktığı babası Zihni Cankurtaran (79), toprağa verildi.

Olay, 9 Ocak'ta Topçam Mahallesi'nde meydana geldi. Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni Cankurtaran, iddiaya göre mülk satışı meselesi yüzünden oğlu Mustafa Cankurtaran ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü. Olayın ardından Cankurtaran, babasının cansız bedenini işletmeciliğini yaptığı sitede havuzun yanındaki depo bölümüne taşıdı. Mustafa Cankurtaran'ın, cesedin fark edilmemesi ve kokuyu önlemek için üzerine kireç döktüğü belirlendi.

KIZLARININ İHBARI CİNAYETİ AYDINLATTI

Bursa'da yaşayan kızları, Zihni Cankurtaran'dan haber alamayınca durumu Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa Cankurtaran'ı gözaltına aldı. Cankurtaran ifadesinde suçunu itiraf etti. Olaya ilişkin Cankurtaran'ın yanı sıra 5 kişi daha gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zihni Cankurtaran'ın cenazesi, kent merkezindeki Takyeciler Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.