Tokat'ta çocuk parkı yandı - Son Dakika

Tokat'ta çıkan yangında çocuk parkında bulunan oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

Tokat Belediyesi tarafından Erenler Mahallesi'nde bir süre önce yapılan çocuk parkında çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında plastik oyun grupları tamamen yandı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Yaklaşık bir ay önce yapımını tamamlayarak çocuklarımızın, halkımızın hizmetine sunduğumuz çocuk parkımız, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Mahalle sakinlerimizin istekleri doğrultusunda çocuklarıyla birlikte güzel bir şekilde vakit geçirebilmeleri için parkımızı yeni oyun gruplarıyla, kauçuk zeminiyle ve diğer şehir mobilyalarıyla tamamlayarak hizmete sunmuştuk. Burada yanan sadece büyük bir emek ve milli servet değil çocuklarımızın hayalleri de yok oldu." dedi.