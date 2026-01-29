Tokat'ta Çocuklara Ekmek Yapımı Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tokat'ta Çocuklara Ekmek Yapımı Eğitimi

Tokat\'ta Çocuklara Ekmek Yapımı Eğitimi
29.01.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta koruma altındaki çocuklara ekmek yapımı eğitimi başarıyla tamamlandı.

Tokat'ta koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik ekmek yapımı eğitimi başarıyla tamamlandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik ekmek yapımı eğitimi başarıyla tamamlandı. "Tokat ÇEKOM ile Geleceğe Mayalanan Eller" adlı proje, OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirildi. Eğitim programı, alanında deneyimli bir eğitici tarafından iki gün boyunca teorik ve uygulamalı oturumlar halinde gerçekleştirildi.

Eğitim sürecinde katılımcılara; ekmek yapımına ilişkin temel bilgiler, gıda güvenliği ve hijyen kuralları, mutfak ekipmanlarının kullanımı, maya çeşitleri ve temel hamur teknikleri aktarıldı. Uygulamalı aşamalarda ise çocuklara hamur yoğurmadan şekil vermeye, pişirme ve sunum süreçlerine kadar ekmek yapımının tüm aşamalarını deneyimleme imkanı sağlandı.

Proje ile koruma altındaki çocukların temel bir mesleki beceri kazanmaları, üretim sürecinin parçası olmaları ve kendi emekleriyle ortaya bir ürün koymanın mutluluğunu yaşamaları hedeflendi. Eğitim aynı zamanda çocukların özgüvenlerinin artmasına, sosyal becerilerinin gelişmesine ve çalışma disiplinine dair farkındalık kazanmalarına katkı sağladı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ekmek, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta Çocuklara Ekmek Yapımı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:23:32. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Çocuklara Ekmek Yapımı Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.