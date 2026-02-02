Tokat'ta Dolandırıcılık Girişimi - Son Dakika
Tokat'ta Dolandırıcılık Girişimi

02.02.2026 11:09
Zile'de dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak para talep etti. Ali Özlük uyardı.

Tokat'ın Zile ilçesinde dolandırıcılık girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçe merkezinde annesi Ayşe Özlük ile birlikte yaşayan Ali Özlük, annesine gelen şüpheli bir telefonla dolandırılmak istendiklerini fark etti. Kendilerini polis olarak tanıtan şahısların, Ayşe Özlük adına düzenlenen sahte kimlikle terör örgütleriyle bağlantı kurulduğunu iddia edip, IBAN ve banka hesap bilgileri talep ettiler.

Durumdan şüphelenen Ali Özlük, dolandırıcılarla yapılan telefon görüşmesini cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüşmede, sahte kimlik üzerinden para çekildiği iddiasıyla korku ve panik oluşturmaya çalıştıkları görüldü. Ali Özlük, kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları uyardı.

"Bunlar dolandırıcı sakın inanmayın"

Yaşanan olayı anlatan Ali Özlük, "Adımıza sahte kimlik düzenlendiği söylenerek arandık. Kendilerini polis olarak tanıtıp IBAN ve banka hesap numaralarını istediler. Sahte kimlik üzerinden para çekildiğini söylediler. Bunlar dolandırıcı, sakın inanmayın" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Ali Özlük, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Tokat, Zile, Son Dakika

