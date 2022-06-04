Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

04.06.2022 03:37

Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı Tokat'ta düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Sivas kara yolu Yatmış mevkiinde meydana geldi.

Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

TOKAT - Tokat'ta düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat- Sivas kara yolu Yatmış mevkiinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan E. Ç idaresindeki Hyundai marka 60 HJ 340 plakalı otomobil karşı yönden seyir halinde olan S.Ç idaresindeki Fiat marka 05 DR 448 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil yol çalışmalarının olduğu karşı yöne uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Tokat Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. 7 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı
Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı
Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı
Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

YORUMLAR
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2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı Sivas'tan kısa kısa Sivas'tan kısa kısa
Kaynak: İHA

Sivas, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı - Son Dakika
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