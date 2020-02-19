Tokat'ta eğitim için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin arasında, "Çeşitli Sosyal ve Bilimsel Etkinlik Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Balcı, Valilikte gerçekleştirilen protokol töreninde, Tokat'ta eğitim, sosyal politikalar, spor, kültür, turizm sağlık, tarım, sanayi ve altyapı gibi birçok alanda güzel işler yapıldığını söyledi.

Valilik, Belediye ve üniversite olarak bir araya geldiklerini belirten Balcı, "Aynı zamanda yarına kalma adına bilimsel ve kültürel faaliyetleri de desteklememiz gerektiğini düşündük. Üniversitemizde çok kıymetli bilim adamları var. Bu zamana kadar da çok kıymetli çalışmalar yürüttüler." dedi.

Protokol kapsamında 7 uluslararası sempozyum yapılacağını aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Sempozyumlarla şehirle üniversiteyi daha çok bir araya getirmeyiz planlıyoruz. Sempozyumlara hem Türkiye'den hem de dünyanın değişik yörelerinden konusu ile ilgili bilim adamlarımız gelecek. Sempozyumların şehrimizin tanıtımına katkısı olacak. Ayrıca bildirileri kitap haline getirmeyi planlıyoruz. Protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 2020 yılında belirli aylarda bu sempozyumları düzenleyeceğiz. Tokat'ın ve Türkiye'nin bilimine, kültürüne katkı sağlaması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Protokol kapsamında Gazi Osman Paşa, İbn-i Kemal, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Necati Sepetçioğlu, Fuat Sezgin, İmam Maturidi konularında sempozyumlar düzenlenmesi planlanıyor.