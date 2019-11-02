Tokat'ta Hıdırlık Sosyal Tesisi hizmete açıldı

Tokat Belediyesi tarafından yaklaşık iki yıl önce Kanal Tokat kenarında yapımına başlanan Hıdırlık Sosyal Tesisi, törenle hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, tarih, kültür ve medeniyet şehri Tokat'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tokat'ın çok önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Alpaslan, "Tokat, çok daha büyük imkanları hak ediyor. Bu kültürü, tarihi, turizmi ön plana çıkarmak için her türlü çalışmayı bakanlık olarak yapacağız. Tokat en fazla tarihi eseri barındıran şehirlerden biri. Bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması için çok güzel çalışmalar yapıldı." dedi.

Türkiye'nin turizm gelirlerini artırmak istediklerini, bunun için stratejiler geliştirildiğini dile getiren Alpaslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin refahı, huzuru için turizm gelirlerimizi üst noktalara çıkarmayı hedefledik. Bu hedefimiz doğrultusunda Tokat'ta özel çalışmalara imza atacağız ve Tokat bu turizm gelirlerinden üzerine düşen payı alacaktır inşallah. Tokatımızın hem yurt içinden hem de yurt dışından turist almasını sağlayacağız. Tokat Kalesi başta olmak üzere şehir merkezindeki birçok eserin restorasyonunu birlikte gerçekleştireceğiz. Bu evrensel değerlerin gelecek nesillere ulaşmasını sağlayacağız. Belediye başkanımıza bu güzel eserler ve yapacağı güzel projeler için teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin dua etmesinin ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Açılışın ardından Alpaslan ve beraberindekiler kent merkezi ve Niksar ilçesindeki tarihi yerleri gezdi.