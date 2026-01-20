Tokat'ta Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokat'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Tokat\'ta Karla Mücadele Çalışmaları
20.01.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Köklü, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve destek verdi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sevindik köyündeki ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Vali Köklü, ekiplerinin sahada canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Genel sekreterleri, müdürleri, operatörleri ve tüm çalışma arkadaşlarıyla sahada olduklarına işaret eden Köklü, "Bu zorluğun yanında güzel bir tarafı da var. Tokat'ın eşsiz kış manzarası içinde hizmet etmek, bu güzelliği yaşayarak çalışmak ayrı bir keyif." ifadesini kullandı.

İl Özel İdaresinin 90 araç ve 168 personelle 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Köklü, il genelinde yaklaşık 5 bin kilometreyi bulan yol ağı, 616 köy, 11 ilçe ve merkez dahil olmak üzere 12 noktada kesintisiz hizmet verildiğini kaydetti.

Toplamda 52 iş makinesi, 38 servis aracı olmak üzere 90 araç ve 168 personel ile Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla görev başında bulunuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı.
17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:20:23. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.