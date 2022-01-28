TOKAT'TA KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN MÜCADELESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

TOKAT'ta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının açık tutulması yoğun çaba sarf ediyor. İl genelindeki 623 köyde kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde yer yer 1,5 metreye yaklaşan kar kütlelerinin kapattığı yollar İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla açılıyor. Ekiplerin zorlu koşullardaki çalışması dron ile havadan da görüntüledi. Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, İl Özel İdaresi ekipleri kırsaldaki yerleşim yerlerinin yollarının açık tutulması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 126 kişilik personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yer yer bir buçuk metreye yaklaşan kar kütlelerinin kapattığı yollar ekiplerin yoğun çalışmalarıyla açılıyor. Çalışmalarda greyderler ve kepçeler zorlu coğrafyada mesai gözetmeksizin karla mücadele ediyor. Ekiplerin mücadelesi dron ile havadan görüntülendi. İl Özel İdaresi Karla Mücadele de görevli saha amiri Rüştem Polat, Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak ve korumak için çalışmalarımız sürüyor. İl Özel İdaresi olarak köy yollarımızın açık tutulması için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Bizim için hiç bir zaman mesai saati önemli değil. İl genelinde kırsalda 623 yerleşim yerimiz var. Şu anda ekiplerimizin tamamı sahada ve kar yağdığı sürece kapanan yolları açmaya devam edecekler dedi.