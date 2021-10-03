Tokat'ta katı atık tesisinde yeni depolama alanında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Tokat, Turhal, Zile ve Pazar Katı Atık Yönetim Birliği tarafından Kuşoturağı bölgesindeki katı atık depolama tesisinde yeni depolama alanındaki inşaat çalışması devam ediyor.

Katı Atık Birliği ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni depolama alanı olarak kullanılacak alanda (lot bölgesi) çalışmaları yerinde inceledi.

Tokat'ın yaklaşık 20-25 yıllık daha çöp sorununu ortadan kaldıracak olan lot çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Eroğlu, çevreye duyarlı bir belediye olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Lot çalışmasının 1 yıllık sürede yapımının tamamlanacağını belirten Eroğlu, "Yaklaşık 8 yıldır, Tokat, Turhal, Pazar ve Zile ilçelerimizin çöpleri, katı atıkları bu bölgede toplanıyor. Birinci lot bölgesinde birkaç yıla kadar depolama çalışmaları tamamlanarak lot görevini tamamlamış olacak. Yaklaşık 9 aydır devam ettirdiğimiz inşaat ile yeni bir lot alanı oluşturuyoruz. Yeni yaptığımız depolama alanı şehrimizin 20-25 yıllık katı atığını depolayacak. 137 bin metrekarelik alanda ikinci lot çalışmamız devam ediyor ve 3 milyon metreküp çöp bu alanda depolanacak. Bu çalışmamızın maliyeti yaklaşık 22 milyon TL civarında. Bu çalışma ile inşallah 1 yıllık bir zaman zarfında çöplerimizin döküleceği bu alanı tamamlamış olacağız." dedi.

Başkan Eroğlu'na AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir eşlik etti.