Tokat'ta Otobüs Kamyona Çarptı: 4 Yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede kar yağışı etkili oluyor.
