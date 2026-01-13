Tokat\'ta Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Tokat- Sivas karayolunda meydana gelen, 13 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

12 Ocak 2026 tarihinde Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı Topçam firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan Selahattin Özen Alp (76), Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - TOKAT