Son dakika haberleri... Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsmail Yurdagül idaresindeki 17 YP 558 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde, Mustafa Karabey'e (53) ait yol kenarında park halindeki 81 AAB 942 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Yasemin Yurdagül olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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