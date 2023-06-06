Tokat'taki sağanak yağış, 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolu göle çevirdi - Son Dakika
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Tokat'taki sağanak yağış, 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolu göle çevirdi

06.06.2023 14:08

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde sağanak yağış sonrası menfezler tıkandı ve derenin taşmasıyla 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir bölümü göle döndü. Gökal Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı ve can veya mal kaybı yaşanmadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası Kanlıca deresinde su seviyesi yükseldi.

5 MAHALLEYE GİDEN YOL ULAŞIMA KAPANDI

Yağmur sularıyla gelen ağaç parçalarıyla tıkanan menfez, derenin üstünden geçen yolun suyla dolmasına neden oldu. Kanlıca, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Gaziosmanpaşa ve Kaplıca mahallelerine giden yol ulaşıma kapandı.

Tokat'ta sağanak yağış sonrası 5 mahalleye ulaşım sağlayan yol göle döndü

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından Gökal Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı. Menfezlerin tıkanması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Tokat'ta sağanak yağış sonrası 5 mahalleye ulaşım sağlayan yol göle döndü
Tokat'ta sağanak yağış sonrası 5 mahalleye ulaşım sağlayan yol göle döndü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Fatih Sultan Mehmet, Gaziosmanpaşa, Erbaa, Güncel, Son Dakika

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