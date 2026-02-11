Tokat\'ta Üniversite Tanıtım Fuarı Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde üniversite tanıtım fuarı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat'taki ortaöğretim öğrencilerinin katılımıyla yapılan fuarda gelecekteki eğitim hayatlarına yön vermek isteyen öğrenciler, üniversite stantlarını ziyaret ederek akademik programlar ve kampüs yaşamı hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Fuara 14'ü vakıf, 4'ü ise devlet olmak üzere 18 üniversite katılarak stant açtı.

Fuar alanında kurulan stantlarda üniversiteler eğitim programları, akademik kadroları, burs imkanları ve kampüs olanakları hakkında öğrencilere bilgilendirme yaptı.

TOGÜ standına da fuarda öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Stantta aday öğrencilere üniversitenin eğitim öğretim imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tanıtım materyallerinin dağıtıldığı etkinlikte çift anadal ve yan dal programları, dikey ve yatay geçiş olanakları, taban ve tavan puanlar, bölümler, kampüs imkanları, burs olanakları ve kısmi zamanlı çalışma fırsatları gibi konularda bilgi paylaşıldı.