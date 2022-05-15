Tokat'ta yangın çıkan kafe kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta yangın çıkan kafe kullanılmaz hale geldi

15.05.2022 18:50
Tokat'ta yangın çıkan kafe kullanılmaz hale geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Alişan Diktaş Caddesinde Nihat Alkan'a ait kafede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü.

Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bu arada iş yerinin pazar günü olması dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yanan evde mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı Yanan evde mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı 'METRUK EVDEKİ YANGINI MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARTTI' İDDİASI 'METRUK EVDEKİ YANGINI MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARTTI' İDDİASI

İtfaiye, Yangın, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta yangın çıkan kafe kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:56:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta yangın çıkan kafe kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement