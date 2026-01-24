TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka Beldesinde İrfan Karaçoban'a ait tek katlı evde çıktı. Tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?