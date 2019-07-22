Son Dakika Haberleri: Tokat'taki bıçaklı kavga
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Tokat'taki bıçaklı kavga

30 dakika önce

Tokat'ta bir kişiyi bıçakla öldüren, ayrı yaşadığı eşini de yaralayan şüpheli tutuklandı.

Tokat'taki bıçaklı kavga, System.String[]
Tokat'ta bir kişiyi bıçakla öldüren, ayrı yaşadığı eşini de yaralayan şüpheli tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı Hüseyin Akbaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu önünde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi A.K'yi bıçakla yaraladığı, eşinin yanındaki arkadaşı Mahmut Baran'ı da bıçakla öldürdürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde önceki gün M.K, ayrı yaşadığı eşi A.K. ve arkadaşı Mahmut Baran ile karşılaşmış, M.K, tartıştığı eşi A.K. ile Baran'ı bıçaklamıştı.
Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baran, yaşamını yitirmişti.
M.K, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Hüseyin Akbaş, Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:39 Kaynak: AA
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