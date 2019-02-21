Son Dakika Haberleri: Tokat'tan Kısa Kısa

Tokat'tan Kısa Kısa

31 dakika önce

Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

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Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesinde yaptıkları çalışmada 150 kilogram kablo çaldığı öne sürülen kişiyi kesme makinesiyle suçüstü yakaladı.


Zanlı, gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapıldığı iddiası

Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıklarını öne sürülen iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen iki kişiyi kazıda kullandıkları malzemelerle gözaltına aldı.

Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:24 Kaynak: AA

Jandarma, Tokat, Güncel
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