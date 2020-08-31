Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Şahin, "Üniversitemize ve şehrimize gelen öğrencilerimizin kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle protokol imzaladık. Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi geliştirmeleri için faaliyetler düzenlemeyi amaçlıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar Beye teşekkür ediyorum." dedi.

Çağlar ise "Üniversitemiz ile beraber, gençlerimizin geleceğine katkı sağlamak, kendilerini geliştirmeleri için elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Rektörümüze müdürlüğümüz adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başsavcı Çoban'dan ziyaret

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Başsavcı Çoban, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Şahin ise Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.