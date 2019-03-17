Tokatspor - Bakspor: 2-1

STAT: GaziosmanpaşaHAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Serkan Gülçer (xx), Uğur Erdoğan (xx)TOKATSPOR: Akın İsmail (xxx) - Emrah (xx), Azad (xx), Onur (xx) (Dk. 46 Muhammed xx), Noyan (x), Ahmet (xx) (Dk. 42 Doğan xx), Ömer Kandemir (xxx), Fırat (xxx), Ömer Alp (xx), Anıl (xx), Bilal (xx) (Dk.





STAT: Gaziosmanpaşa



HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Serkan Gülçer (xx), Uğur Erdoğan (xx)



TOKATSPOR: Akın İsmail (xxx) - Emrah (xx), Azad (xx), Onur (xx) (Dk. 46 Muhammed xx), Noyan (x), Ahmet (xx) (Dk. 42 Doğan xx), Ömer Kandemir (xxx), Fırat (xxx), Ömer Alp (xx), Anıl (xx), Bilal (xx) (Dk. 68 Berat xx)



BAKSPOR: Ercüment (xx) - Turgut (xx) (Dk. 84 Murat), Bora (xx) (Dk. 78 Coşkun xx), Yavuz (xxx), Suat (xx), Kerem (xx) (Dk. 57 Hasan xxx), Muammer (xx), Soner (xx), Süleyman (xx), Ahmet (xx), Eyüp (xx)



GOLLER: Dk. 14 Fırat, Dk. 61 Ömer Kandemir (Tokatspor) - Dk. 31 (P) Yavuz (Bakspor)



SARI KARTLAR: Noyan (Tokatspor) - Turgut, Hasan (Bakspor)



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, kendi sahasında konuk ettiği Bakspor'u 2-1 yendi.



10'uncu dakikada Tokatspor atağında Bilal'in ortasında ceza sahası içerisinde Ahmet'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.



14'üncü dakikada Ahmet'in ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Fırat'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.



31'inci dakikada Bakspor atağında ceza sahası içerisinde Ömer'in Yavuz'a yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Yavuz'un şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.



61'inci dakikada gelişen Tokatspor atağında Ömer Kandemir'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.



Maç Tokatspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.





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