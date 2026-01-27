Tokayev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı Kabul Etti - Son Dakika
Tokayev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı Kabul Etti

27.01.2026 14:38
Kazakistan ve İsrail, işbirliğini güçlendirmek için ortak projeleri ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, temaslarda bulunmak üzere başkent Astana'ya gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticari, ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliğinin canlandırılması, yapay zeka, tarım ve su kaynakları yönetimi alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı.

Tokayev görüşmede, Saar'ın ziyaretinin, İsrail'in Kazakistan ile kapsamlı işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlı taahhüdünü teyit ettiğini belirtti.

Ziyaret kapsamında Astana'da düzenlenen Kazakistan-İsrail İş Forumu'nu memnuniyetle karşıladığını kaydeden Tokayev, forumun sonuçlarının iki ülke arasındaki yatırım ortaklığının genişletilmesine somut katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Bakan Saar ise Kazakistan ile ilişkilerin geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandırmak istediklerini anlattı.

Saar, Kazakistan'ın, istikrarın, barışın ve uluslararası diyaloğun daha da güçlendirilmesine katkı sağlayan Abraham Anlaşmaları'na katılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev'in ileri görüşlü kararını takdirle karşıladığını söyledi.

Görüşmede taraflar ayrıca, uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

