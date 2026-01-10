Tokayev ve Netanyahu'dan İşbirliği Vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, İsrail tarafının girişimiyle yapılan görüşmede, taraflar, Kazakistan ile İsrail arasındaki işbirliğini ele aldı.

Tokayev ve Netanyahu, özellikle iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan çok boyutlu işbirliğinin istikrarlı biçimde gelişmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Taraflar, ikili ve çok taraflı geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda etkileşimin daha da derinleştirilmesine yönelik karşılıklı kararlılıklarını teyit etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmede, Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma kararı dolayısıyla Tokayev'e derin şükranlarını ileterek, Kazakistan'ın bu adımını barış, istikrar ve uluslararası diyaloğun güçlendirilmesi açısından cesur ve ileri görüşlü olarak nitelendirdi.

Bunun yanı sıra taraflar, üst düzey ziyaretlerin düzenlenmesi de dahil olmak üzere, aktif temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.