Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in, 1'inci Komando Tugay Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinden görüntülerine yer verildi. - ANKARA
Tokel'den 1'inci Komando Tugayı'na Ziyaret
