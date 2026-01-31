Tokel'den 1'inci Komando Tugayı'na Ziyaret - Son Dakika
Tokel'den 1'inci Komando Tugayı'na Ziyaret

31.01.2026 20:34
Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in, 1'inci Komando Tugay Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinden görüntülerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Metin Tokel, Güvenlik, Politika, Komando, Savunma, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
