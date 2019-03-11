Son Dakika Haberleri: TOKİ Konutları Sahiplerine Teslim Edilmeye Başlandı

TOKİ Konutları Sahiplerine Teslim Edilmeye Başlandı

54 dakika önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Dazkırı Kaymakamlığı iş birliğinde Esentepe Mahallesine yaptırılan 142 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

TOKİ Konutları Sahiplerine Teslim Edilmeye Başlandı, System.String[]
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Dazkırı Kaymakamlığı iş birliğinde Esentepe Mahallesine yaptırılan 142 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.


2017 yılında inşaatına başlanan projede, 78 adet 2+1 konut, 64 adet 3+1 konut, 1 adet cami, 5 adet işyeri, sosyal donatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi bulunuyor.

TOKİ'nin planlı kentleşme ve konut üretimi seferberliği kapsamında yatay mimari modeli esas alınarak, Demraz Grup tarafından uygulanan proje vatandaşlardan tam not aldı.


4-15 Mart 2019 tarihleri arasında Dazkırı Ziraat Bankası aracılığı ile müşavir firma Optim Obermeyer Peta Mühendislik İş Ortaklığı tarafından hak sahiplerine teslim işlemi gerçekleştiriliyor. Dağıtılan konutların ilki İbrahim Sağbaş isimli vatandaşa teslim edildi.


Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, mimari yapısıyla çok güzel bir görünümü olan evlerin vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını dilediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:17 Kaynak: AA

Dazkırı, Güncel
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