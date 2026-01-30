Tokyo Camisi'ne Osmanlı Halıları - Son Dakika
Tokyo Camisi'ne Osmanlı Halıları

30.01.2026 10:16
Demirci'de dokunan yeni halılar, Tokyo Camisi'nde Osmanlı rumi motifleriyle döşenmeye başladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleriyle yeni halı dokundu.

İlçedeki bir halı firması 26 yıl önce döşediği Tokyo Camisi'nden gelen talep üzerine halılarını yenilemek için 1,5 yıl önce başladığı çalışmalarını tamamladı.

El emeği ve geleneksel dokuma teknikleriyle hazırlanan 800 metrekarelik halı, Tokyo Camisi'ne ulaştırıldı. Halılar, ramazan ayına yetiştirilmek üzere camiye döşenmeye başlandı.

Firma sahibi Ali Rıza Özkul, yaptığı açıklamada, 26 yıl önceki halının benzerini hazırladıklarını, Osmanlı dönemine ait Rumi deseni kullanıldığını anlattı.

Renkte ördekbaşı yeşili ve ayak basma alanlarında bordo renklerinin tercih edildiğini ifade eden Özkul, halı yününün boyamasında reaktif boyama tekniğini kullandıklarını söyledi.

Özkul, ilçede dokunan halıların kalite açısından kendini kanıtladığını kaydederek, "Üretimlerimiz yüzde 100 yün ve tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Tokyo Camisi'nde kullanılan halının metrekare ağırlığında 4,5 kilogram yün kullanıldı. Yeni Zelanda yünü karışımlı bu halılar, gramaj olarak en uygun olduğu için yıllardır tercih ediliyor." dedi.

Demirci'de dokunan halıların Ayasofya ve Süleymaniye camileri gibi tarihi ibadethanelere de döşendiğini aktaran Özkul, şöyle devam etti:

"Kullanılan özel yün ve dokuma sistemi sayesinde cami ve otel halılarımız alev almaz ve yanmaz özelliktedir. Ayrıca yünün harmanlanması ve dokumada uyguladığımız özel yöntemle güve yemez özelliğe sahip olan halılarımız, uzun yıllar camilerimizi ve otelleri süslemektedir."

Kaynak: AA

Osmanlı, Kültür, Güncel, Tokyo, Sanat

