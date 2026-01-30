Tokyo Camisi'ne Yeni Halılar Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokyo Camisi'ne Yeni Halılar Geliyor

Tokyo Camisi\'ne Yeni Halılar Geliyor
30.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirci'de dokunan, 800 metrekarelik Tokyo Camisi halıları, ramazan öncesi döşeniyor.

TOKYO Camisi'nin halıları, 26 yıl sonra yine Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu. Dokuma ve desen çalışmalarının tamamlanmasının ardından Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gönderilen yaklaşık 800 metrekarelik halının döşeme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Cami ve otel halıcılığında Türkiye'nin önemli üretim merkezleri arasında gösterilen Demirci ilçesinde tarihi camiler ve farklı mabetler için özel halı üretimleri yapılıyor. Bu kapsamda Tokyo Camisi'nin yenilenen halıları için Demirci'de desen ve dokuma çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 800 metrekare olarak hazırlanan cami halısının üretiminin ardından sevkiyatı gerçekleştirilirken, Tokyo Camisi'nde döşeme çalışmalarına başlandı. El emeği ve geleneksel dokuma teknikleriyle hazırlanan halının, ramazan ayı öncesinde tamamen döşenerek ibadete hazır hale getirileceği bildirildi.

'HALIYI YENİDEN DOKUDUK'

Halı firması yöneticisi Ali Rıza Özkul, yaptığı açıklamada, Tokyo Camisi için 2000 yılında dokunan halının yıllar sonra yenilenmesine karar verildiğini belirtip, "2000 yılında Tokyo Camisi'ne uyguladığımız aynı renk ve desenle halıyı yeniden dokuduk. Kullanılan desen Osmanlı dönemine ait Rumi deseni. Bu desen Ayasofya Camisi'nde de kullanılmıştır" dedi.

Renk düzenlemesinde ördekbaşı yeşil ve ayak basma alanlarında bordo rengin tercih edildiğini dile getiren Özkul, yün boyamada en kaliteli reaktif boyaların kullanıldığını ifade etti. Demirci'de dokunan halıların kalite açısından kendini kanıtladığını belirten Özkul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimlerimiz yüzde 100 yün ve tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Tokyo Camisi'nde kullanılan halının metrekare ağırlığında 4,5 kilogram yün kullanıldı. Zelanda yünü karışımlı bu halılar, gramaj olarak en uygun olduğu için yıllardır tercih ediliyor."

'ALEV ALMAZ VE YANMAZ ÖZELLİKTE'

Özkul, Demirci'de dokunan halıların Türkiye'de birçok tarihi camide kullanıldığını belirterek, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Eminönü Yeni Camii, Sivas Divriği Ulu Camii ve Edirne Selimiye Camii'nin halılarının da Demirci'de dokunarak döşendiğini söyledi. Demirci halılarının alev almaz ve yanmaz özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Özkul, "Kullanılan özel yün ve dokuma sistemi sayesinde cami ve otel halılarımız alev almaz ve yanmaz özelliktedir. Ayrıca yünün harmanlanması ve dokumada uyguladığımız özel yöntemle güve yemez özelliğe sahip olan halılarımız uzun yıllar camilerde ve otellerde kullanılmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Kültür, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokyo Camisi'ne Yeni Halılar Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu

17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:25:12. #7.11#
SON DAKİKA: Tokyo Camisi'ne Yeni Halılar Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.