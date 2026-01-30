26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu - Son Dakika
26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

30.01.2026 17:03  Güncelleme: 18:11
Tokyo Camisi'nde kullanılmak üzere Manisa'nın Demirci ilçesinde 26 yıl aradan sonra yeniden dokunan 800 metrekarelik halıların döşeme çalışmalarına başlandı. El emeğiyle üretilen halılar, ramazan ayı öncesinde ibadete hazır hale getirilecek.

Tokyo Camisi'nin halıları, 26 yıl sonra yine Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu. Dokuma ve desen çalışmalarının tamamlanmasının ardından Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gönderilen yaklaşık 800 metrekarelik halının döşeme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Cami ve otel halıcılığında Türkiye'nin önemli üretim merkezleri arasında gösterilen Demirci ilçesinde tarihi camiler ve farklı mabetler için özel halı üretimleri yapılıyor.

TOKYO CAMİ'NİN HALILARI YILLAR SONRA YİNE MANİSA'DAN ÇIKACAK

Bu kapsamda Tokyo Camisi'nin yenilenen halıları için Demirci'de desen ve dokuma çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 800 metrekare olarak hazırlanan cami halısının üretiminin ardından sevkiyatı gerçekleştirilirken, Tokyo Camisi'nde döşeme çalışmalarına başlandı. El emeği ve geleneksel dokuma teknikleriyle hazırlanan halının, ramazan ayı öncesinde tamamen döşenerek ibadete hazır hale getirileceği bildirildi.

"HALIYI YENİDEN DOKUDUK"

Halı firması yöneticisi Ali Rıza Özkul, yaptığı açıklamada, Tokyo Camisi için 2000 yılında dokunan halının yıllar sonra yenilenmesine karar verildiğini belirtip, "2000 yılında Tokyo Camisi'ne uyguladığımız aynı renk ve desenle halıyı yeniden dokuduk. Kullanılan desen Osmanlı dönemine ait Rumi deseni. Bu desen Ayasofya Camisi'nde de kullanılmıştır" dedi.

Renk düzenlemesinde ördekbaşı yeşil ve ayak basma alanlarında bordo rengin tercih edildiğini dile getiren Özkul, yün boyamada en kaliteli reaktif boyaların kullanıldığını ifade etti. Demirci'de dokunan halıların kalite açısından kendini kanıtladığını belirten Özkul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimlerimiz yüzde 100 yün ve tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Tokyo Camisi'nde kullanılan halının metrekare ağırlığında 4,5 kilogram yün kullanıldı. Zelanda yünü karışımlı bu halılar, gramaj olarak en uygun olduğu için yıllardır tercih ediliyor."

"ALEV ALMAZ VE YANMAZ ÖZELLİKTE"

Özkul, Demirci'de dokunan halıların Türkiye'de birçok tarihi camide kullanıldığını belirterek, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Eminönü Yeni Camii, Sivas Divriği Ulu Camii ve Edirne Selimiye Camii'nin halılarının da Demirci'de dokunarak döşendiğini söyledi. Demirci halılarının alev almaz ve yanmaz özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Özkul, "Kullanılan özel yün ve dokuma sistemi sayesinde cami ve otel halılarımız alev almaz ve yanmaz özelliktedir. Ayrıca yünün harmanlanması ve dokumada uyguladığımız özel yöntemle güve yemez özelliğe sahip olan halılarımız uzun yıllar camilerde ve otellerde kullanılmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

