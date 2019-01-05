Tokyo'da Balık Mezatında Rekor Fiyat, 16 Milyon Liraya Satıldı

Tokyo'da yapılan yeni yıl balık mezatında 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos 333 milyon Yen'e (yaklaşık 16 milyon TL) alıcı buldu.

Tokyo'da yapılan yeni yıl balık mezatında 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos 333 milyon Yen'e (yaklaşık 16 milyon TL) alıcı buldu.



Tokyo'nun yeni Balık Pazarı Toyosu Market, geleneksel yeni yıl mezatına ilk kez ev sahipliği yaptı. Sabah 05.00 sularında başlayan açık artırmada mavi yüzgeçli bir orkinos için rekor bir fiyat verildi. Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaletinde yakalanan 278 kiloluk balık, 333 milyon Yen'e (yaklaşık 16 milyon TL) satıldı.



Tuna Kralı rekoru kırdı



Japonya'da birçok Sushi restoranı bulunan ve "Tuna Kralı"olarak bilinen Kiyoshi Kimura balığın sahibi olurken, 2013'te ödenen en yüksek rakam olan 155 milyon Yen rekorunu da kırmış oldu. - TOKYO

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278 Kiloluk Orkinos Balığı Yaklaşık 16 Milyon TL'ye Satıldı

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