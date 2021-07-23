Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış seremonisi gerçekleştirildi.
206 ülkeden 11 binden fazla sporcunun yarışacağı dev organizasyona Türkiye 108 sporcu ile katılıyor.
Sporcular müsabakalarda toplam 339 madalya için mücadele edecek. Dağıtılacak madalyalar geri dönüşüm ile üretilirken, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı.
Organizasyonun Tokyo'ya maliyetinin 26 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Bu olimpiyatın, tarihin en pahalı oyunları olduğu belirtiliyor.
Milli kafilemiz Tokyo 2020 açılış törenindeki geçişini tamamladı. Bayrağımızı milli yüzücülerimiz Berke Saka ve Merve Tuncel taşıdı.
Son Dakika › Spor › Tokyo Olimpiyatları büyük bir törenle açıldı! Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı - Son Dakika Spor