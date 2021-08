Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü

Kadınlar 3 metre tramplen dalışında sporcuları desteklemek için tribünlerde yer alan Büyük Britanyalı Tom Daley, örgü örerken görüntülendi. Cumhuriyet'in aktardığı haberde; "Made With Love By Tom Daley" diye sosyal medya hesabı bulunan sporcu, ördüğü kazak ve oyuncak gibi eşyaları internetten satarak beyin tümörüyle mücadele eden hastalar için yardıma dönüştüyor.

"BANA YARDIMCI OLDU"

Tom daley yaptığı açıklamada, "Örgü ve tığ işi öğrenmek bana yardımcı oldu ve bu sayede madalya kazandık" diye konuştu.