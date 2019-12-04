Son Dakika Haberleri: Tolga Sarıtaş, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde jüri oldu
Son Dakika Magazin Tolga Sarıtaş, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde jüri oldu - Son Dakika Magazin

Tolga Sarıtaş, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde jüri oldu

6 saat önce

New York'ta gerçekleşen törende ödüller sahiplerini bulurken, ilk kez Türk oyuncu Tolga Sarıtaş da final jürisinde yer aldı.

Tolga Sarıtaş, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde jüri oldu, System.String[]

New York'ta gerçekleşen törende ödüller sahiplerini bulurken, ilk kez Türk oyuncu Tolga Sarıtaş da final jürisinde yer aldı.


21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın yarıştığı uluslararası organizasyonda, başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde final jürisi olarak görev yaptı.

Tolga Sarıtaş, New York, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:05 
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