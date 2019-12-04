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Tolga Sarıtaş, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde jüri oldu
6 saat önce
New York'ta gerçekleşen törende ödüller sahiplerini bulurken, ilk kez Türk oyuncu Tolga Sarıtaş da final jürisinde yer aldı.
New York'ta gerçekleşen törende ödüller sahiplerini bulurken, ilk kez Türk oyuncu Tolga Sarıtaş da final jürisinde yer aldı.
21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın yarıştığı uluslararası organizasyonda, başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde final jürisi olarak görev yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:05
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