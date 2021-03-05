Tolgay Kerimoğlu: Mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğiz - Son Dakika

Tolgay Kerimoğlu: Mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğiz

05.03.2021 18:29
Tolgay Kerimoğlu: Mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğiz, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu, 2-0 mağlup oldukları Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından açıklamada, "Hiçbir şey bitmiş değil, mücadelemizi son ana kadar sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu,  2-0 mağlup oldukları Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından açıklamada, "Hiçbir şey bitmiş değil, mücadelemizi son ana kadar sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler maçından önce deplasmanda iki zorlu maç oynadıklarını ifade eden Kerimoğlu, "Takımımız adına mutlak kaybetmememiz gereken ve direk rakiplerimiz olan iki takımla deplasmanda karşılaştık. Sancaktepe Futbol Kulübü ve Ergene Velimeşe Spor maçında oyuncularımızın yoğun mücadele ve yüksek tempoda performans sergileyerek almış olduğu 4 puan Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi istemsiz bir yorgunluğa sebebiyet verdi. Sezon başından beri kamp yapamayan ve eksiklerimiz olan bir takımız. Açıklarımızı kapatmak adına iki kez Trabzon'a giderek verimli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu süre zarfında yaptığımız çalışmalarında karşılığını aldık ve almaya devam edeceğiz. Amed Sportif Faaliyetler direk rakibimiz değildi ama alacağımız en kötü bir puan bizim için ekstra bir kazanç olacaktı" dedi.

"LİGİ İSTEDİĞİMİZ YERDE BİTİRECEĞİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK"Maça rotasyon yaparak farklı bir kadro ile çıktıklarını belirten Kerimoğlu, "Hasan Kaşıkara'nın yorgunluğu vardı, onu dinlendirerek ikinci yarı oyuna dahil etmek istedik. Ergene Velimeşe Spor karşılaşmasında da Tekin Adar'ı dinlendirmiştik. Zaman zaman bu şekilde oyuncularımızı da dinlendirerek sakatlık olmaması adına önlemlerimizi almış olacağız. Maça bakıldığı zaman aslında takımımızın yorgun olmasına rağmen üç puanı alan taraf biz olmak istiyorduk. Maçın başında yediğimiz gol anlık olumsuz bir hava yarattı ama oyuncularımız bu havayı hemen üstlerinden atarak pozisyonlara girdi. İkinci yarının başında girmiş olduğumuz pozisyonda Sercan Kaya'nın direkten dönen bir topu vardı. Ardından rakibimiz ceza sahamızda bulduğu pozisyonu gole çevirerek iki farklı öne geçti. Maçı kazansaydık avantajı elimize almış olacaktık, berabere kalmış olsaydık bir puanın bile gelecek haftalar için önemli bir etkisi olacaktı. Hiçbir şey bitmiş değil, mücadelemizi son ana kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Sezon sonu ligi istediğimiz yerde bitireceğimizden şüphemiz yok" diye konuştu."KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Haftaya deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kerimoğlu, "Kahramanmaraşspor zor bir deplasman maçı olacak ama mutlaka kazanmak istiyoruz. Her zaman söyledim, kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Rakibimizi mağlup edecek gücümüz ve inancımız var. Deplasmandan galibiyet ile dönerek kendi sahamızda oynayacağımız Anagold 24Erzincanspor maçının hazırlıklarını moralli bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Tolgay Kerimoğlu: Mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğiz
Tolgay Kerimoğlu: Mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğiz

Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Sancaktepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tolgay Kerimoğlu: Mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğiz - Son Dakika Spor


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