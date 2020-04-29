Tomarza'da 25 kursiyer günde 1000 maske üretiyor - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurettin Şahin, ilk üretilen maskeleri, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin 'e getirerek teslim etti.

Maskeler sağlık çalışanları ve görevliler dışında ilçe sakinlerine dağıtılacak.

Tomarza Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hayata geçirdiği proje ile 25 kadın, Halk Eğitim Merkezi sınıflarında maske üretimine başladı.

Tomarza 'da İş-Kur projesi kapsamında işe alınan 25 kadın kursiyer, günde 1000 maske üretmeye başladı.

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