Tomarza'da CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

CHP'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolaysıyla Tomarza İlçe Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

İlçe Başkanı Ertan Demirezen ve yönetim kurulu üyeleri, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Demirezen, törenin ardından yaptığı konuşmada, "Büyük Önder Atatürk'ün kurucu ve ilk genel başkanı olması onurunu taşıyan, Türkiye'nin en köklü partisi CHP, çağdaşlığın öncüsü, laik Cumhuriyetin güvencesi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı bile Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını sürdürmesinde büyük bir güvence oluşturmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi var olduğu sürece de bu güvence sürecektir. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini benimsemiş olan Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olmaktan onur duyduğumu belirtir, bu duygu ve düşüncelerimle partimizin 97. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutlarım." ifadelerini kullandı.