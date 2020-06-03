Tomarza'da günde bin maske ve 100 tulum üretiliyor - Son Dakika

Tomarza Belediyesi öncülüğünde günlük üretilen bin maske ve 100 tulum, kamu kurumları, esnaf ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen İŞKUR projesiyle işe alınan 37 kadın, Halk Eğitim Merkezinde günde yaklaşık bin maske ve 100 tulum dikimine devam ediyor.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yaptığı açıklamada, üretilen maske ve tulumların başta yeni tip koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlileri olmak üzere Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli kamu çalışanlarına ücretsiz verildiğini ifade etti.

Şahin, üretilen maskelerin ilçe esnafı ve vatandaşlara da ücretsiz dağıtıldığını kaydetti.