Toplantıda Soçi Mutabakatı Kapsamında İdlib'deki Durum, Ateşkesin Devamı Yönündeki Çalışmalar,...
58 dakika önce
Toplantıda Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki durum, ateşkesin devamı yönündeki çalışmalar, bölgede istikrar için yapılması gerekenler görüşüldü.
Toplantıda Soçi
mutabakatı kapsamında İdlib
'deki durum, ateşkesin devamı yönündeki çalışmalar, bölgede istikrar için yapılması gerekenler görüşüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:19 Kaynak: AA
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