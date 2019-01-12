Son Dakika Haberleri: Toplantıda Soçi Mutabakatı Kapsamında İdlib'deki Durum, Ateşkesin Devamı Yönündeki Çalışmalar,...

Toplantıda Soçi Mutabakatı Kapsamında İdlib'deki Durum, Ateşkesin Devamı Yönündeki Çalışmalar,...

58 dakika önce

Toplantıda Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki durum, ateşkesin devamı yönündeki çalışmalar, bölgede istikrar için yapılması gerekenler görüşüldü.

Toplantıda Soçi Mutabakatı Kapsamında İdlib'deki Durum, Ateşkesin Devamı Yönündeki Çalışmalar,..., System.String[]
Toplantıda Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki durum, ateşkesin devamı yönündeki çalışmalar, bölgede istikrar için yapılması gerekenler görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Soçi, İdlib, Güncel
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