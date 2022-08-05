Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni aşırı sıcaklar ve kuraklık çıktı - Son Dakika
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Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni aşırı sıcaklar ve kuraklık çıktı

05.08.2022 11:43

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta bir süredir yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu aşırı sıcaklar, kuraklık ve bunlara bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği belirlendi. Yetkililer ayrıca, suyu hoyratça kullandığımızı belirterek, ilerde israf edilen her damlaya ihtiyacımızın olacağını vurguladı.

Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümleri herkesi tedirgin etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından Sivas'ta balık ölümlerinin yaşandığı noktalardan alınan numuneler incelendi. Yapılan tahlillerde zehirli toksinlere rastlanılmadı. Balık ölümlerinin nedeni aşırı sıcak, kuraklık ve buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesindeki azalma olarak tespit edildi.

SU SICAKLIĞI 24 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise su sıcaklığının 24 derecenin üzerine çıktığı, sudaki oksijen seviyesinin 4.30 ppm seviyesinin altına düştüğü anlaşıldı. Toplu balık ölümleriyle alakalı açıklamalarda bulunan Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan su tüketimine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu: Kavurucu sıcaklar ve kuraklık, sudaki oksijen seviyesini azalttı

SEBEP KAVURUCU SICAKLAR

Kızılırmak nehrini rehabilite ederek suda bulunan oksijen seviyesinin artırılması gerektiğini belirten Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, "Teknik çevreden arkadaşlarımızın incelemesi sonucu, Kızılırmak'ta Kesik köprü dediğimiz kısımda balık ölümlerinin olduğunu gördük. Biliyorsunuz her sene temmuz ve ağustos ayında bu durumu görüyorduk, bu yıl biraz daha geç oldu. Mevsimlerin soğuk gitmesi, havaların geç ısınmasıyla birlikte, aynı noktada balık ölümleri yine görüldü. Bunun sebebi zirai atık veya çevreyi olumsuz etkileyecek kimyasallardan değil, bu tamamıyla havalarının sıcaklığının artması... Kızılırmak'ın su seviyesinin düşmesi ve suyun durgun olduğu ırmak havzasının en geniş olduğu yataklarda olduğunu görüyoruz" dedi.

Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu: Kavurucu sıcaklar ve kuraklık, sudaki oksijen seviyesini azalttı

DENETİMLER SÜRÜYOR

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Biz de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bakanlığımızın talimatları doğrultusunda gerekli incelemelerimizi yapıyoruz, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. 2 köprü arasında suyun az akması, havzanın geniş olması, su sıcaklığının yüksek olması, oksijen seviyesinin az olması gibi sorunlarının giderilmesi için, Eğri köprü ve Kesik köprü arasındaki havzasının yeniden rehabilite edilerek su akışını hızlandırılarak suda bulunan oksijen seviyesi arttırılabilir. Bu şekilde, her sene yaşadığımız, bu yıl geçen yıllara göre daha az olan balık ölümlerini yaşamamış oluruz."

Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu: Kavurucu sıcaklar ve kuraklık, sudaki oksijen seviyesini azalttı

"SUYU HOYRATÇA KULLANIYORUZ"

Mustafa Doğan, suyun hoyratça kullanıldığını belirterek, "Biliyorsunuz günümüzde su çok önemli ve bizim de suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bilinçli bir su tüketicisi olmamız gerekiyor ki ilerde su sıkıntıları yaşamayalım. Suyu gerekten hoyratça kullanıyoruz. Tarımda damla sulama yerine vahşi sulama yapıyoruz, şehirde ise araç yıkamalarında içme suyumuzu boş yere israf ediyoruz ve saatlerce sular açık kalıyor. Halbuki o suya ilerde çok ihtiyacımız olacak. Şehirlerde bahçe, ağaç sulamalarında belli miktar su yetecekken saatlerce hatta gün boyu suların aktığını görüyoruz. Bu bize ilerde çok büyük sıkıntılar oluşturacaktır. Bunun için insanların bilinçli su tüketicisi olmak zorundadır" dedi.

Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu: Kavurucu sıcaklar ve kuraklık, sudaki oksijen seviyesini azalttı
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Toplu balık ölümleri görenleri tedirgin ediyor Toplu balık ölümleri görenleri tedirgin ediyor
Kaynak: İHA

Kızılırmak, Türkiye, Sivas, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni aşırı sıcaklar ve kuraklık çıktı - Son Dakika

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