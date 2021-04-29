Toplu ulaşıma tam kapanma ayarı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kuruluşları ve TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN, sefer tarifelerini 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma düzenine göre planladı.

Pandemiyle mücadele kapsamında tam kapanma uygulaması, 29 Nisan'da başlayacak, 17 Mayıs'ta sona erecek. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ işletmeleri ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da sefer tarifeleri, bu sürece özel olarak yeniden düzenlendi.

Tüm otobüsler ve İZTAŞIT çalışacak

Tam kapanmadan muaf kurum ve kuruluşların faaliyetlerini sürdüreceğini dikkate alan ESHOT Genel Müdürlüğü, halen 340 hattaki hafta içi otobüs seferlerini devam ettirecek. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerindeki yoğun hizmet sürdürülecek; ancak 10.00-16.00 ve 19.00-00.20 saatleri arasında seferler seyreltilecek. Hafta sonu ise sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle 147 hatta hizmet verilecek. Seferihisar- Fahrettin Altay Aktarma Merkezi arasında çalışan İZTAŞIT hatları da hizmete devam edecek.

Öte yandan sağlık çalışanları için hastaneleri baz alarak oluşturulan 13 özel güzergahta ücretsiz tahsis edilen servis otobüsleri de hizmet vermeye devam edecek.

ALES için düzenleme

ESHOT, 2 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) nedeniyle seferlerini ayrıca düzenledi.

Sınav merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda çalışan hatlar, sınav öncesi ve sonrası saatlerde takviye edilecek. Sınava girecek adaylar ile eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçileri; sınava giriş belgesini ibraz ederek toplu ulaşım hizmetinden yararlanabilecek. Sınav görevlileri ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak.

Metro ve Tramvay hatları

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında haftanın her günü aynı tarife uygulanacak. 06.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 19.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak.

İZDENİZ programı

İZDENİZ'de hafta içi; Karşıyaka-Konak seferleri 07.15-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 15 dakikada bir yapılacak. Bostanlı-Konak seferleri ise 07.25-10.00 ve 16.10-18.55 saatleri arasında 15 dakikada bir olacak. 10.10-15.40 saatleri arasında ise Bostanlı-Karşıyaka-Konak arasında 30 dakikada bir ring seferleri düzenlenecek.

Karşıyaka-Pasaport- Alsancak ve Bostanlı-Pasaport-Alsancak seferleri, 07.35-09.50 ve 16.05-19.05 saatleri arasında 15 dakikada bir yapılacak. Cumartesi ve pazar günleri yolcu vapurları, 08.00-20.00 saatleri arasında Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında mevcut tarife ile ring seferleri yapacak.

Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapurları, hafta içi 08.15-09.45 ve 16.00-19.00 saatleri arasında karşılıklı olarak 30 dakikada bir sefer yapacak. Hafta sonu ise çalışmayacak.

İZBAN'da seferler

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İzmir Banliyö Sisteminde (İZBAN) hafta içi seferleri, merkez hatta 07.00-09.00 ve 15.30-19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir gerçekleştirilecek. Hafta içi 09.00-15.30 ve 19.00-00.20 saatleri arasında ve hafta sonları ise trenler 24 dakikada bir çalışacak.

-İHA-