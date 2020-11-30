Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu - Son Dakika

Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu
30.11.2020 18:50
İSTANBUL'da akşam saatlerinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı.
Metrobüs duraklarında özellikle Zincirlikuyu ve Cevizlibağ'da yoğunluk oluştu. Araç bekleyenlerin oluşturduğu kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. İşten eve gitmek isteyen vatandaşlar, İETT duraklarında da yoğunluk oluşturdu. Bostancı Köprüsü üzerindeki İETT duraklarında bekleyen kalabalık kameraya yansıdı. Pendik, Kozyatağı, Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.45'te trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı. Kozyatağı D-100 Karayolu'nda oluşan trafik havadan da görüntülendi.
- İstanbul
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