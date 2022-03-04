Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar

04.03.2022 14:15

Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılarKONYA Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyu toprağa gömdükten sonra satış için tekrar çıkartan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar

KONYA Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyu toprağa gömdükten sonra satış için tekrar çıkartan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, sokak satıcılarına yönelik detaylı çalışmaları neticesinde, bir araziye eroin maddesinin gömüldüğü ve bir noktadan teslim edileceği tespit edildi. Uyuşturucu satıcılarının 1 bavul içerisindeki 6 kilo 45 gram eroin maddesini gömdükleri yerden çıkarırken 4 kişi suçüstü yakalandı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek" suçundan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar
Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar
Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar

YORUMLAR
500
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Marmaris'teki uyuşturucu baskınında 1 şüpheli tutuklandı Marmaris'teki uyuşturucu baskınında 1 şüpheli tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:04 Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak?
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:41:36. #1.13#
SON DAKİKA: Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement