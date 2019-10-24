Son Dakika Haberleri: Toprak küpte ebru denemesi yaptı
Son Dakika Kültür Sanat Toprak küpte ebru denemesi yaptı

Toprak küpte ebru denemesi yaptı

21 dakika önce

Manyas ilçesinde ebru sanatçısı Osman Şimşek, toprak küplerde ebru sanatı denemesi yaptı.

Toprak küpte ebru denemesi yaptı, System.String[]

Manyas ilçesinde ebru sanatçısı Osman Şimşek, toprak küplerde ebru sanatı denemesi yaptı.

Emekli öğretmen Şimşek, Erdek Körfezi, Kocaçay ve çeşme yalağında yaptığı ebru eserlerinden sonra bu kez toprak küplerde çalıştı.

Bugüne kadar yurt içinde sergiler açan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Evde atıl durumda olan, annemin kullandığı toprak küpleri değerlendirmek istedim. İlk kez toprak üzerinde ebru denemesinde başarılı oldum." dedi.

Şimşek, ebru desenli küpleri Gençlik Merkezinde sergilemek istediğini sözlerine ekledi.

Osman Şimşek, Manyas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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