Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonu birincilikle açtı - Son Dakika
Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonu birincilikle açtı - Son Dakika Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonu birincilikle açtı

6 saat önce

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonu birincilikle açtı, System.String[]

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.

Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk etabın ilk yarışında, PATA Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.

Yarışa 4. sıradan başlayan milli motosikletçi, 22 tur sonunda bitiş çizgisini rakiplerinin önünde tamamlayarak sezonu galibiyetle açtı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Alex Lowes 0.007 saniye farkla ikinci, Aruba.it ekibinden bir diğer Büyük Britanyalı Scott Redding ise 0.041 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada ilk etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 07.00'de yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Toprak Razgatlıoğlu: 25

2. Alex Lowes: 20

3. Scott Redding: 16

4. Michael van der Mark: 13

5. Leon Haslam: 11

Avustralya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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