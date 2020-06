Toprak: "TFF'nin kararı gözden geçirmesinde fayda var"

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ Belediyespor'da Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglere devam kararını gözden geçirmesinde fayda olduğunu söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da liglerin kalan bölümünü oynatma kararına 2. ve 3. Lig kulüpleri tepki gösteriyor. Uzun süredir ligler devam edecekmiş gibi antrenmanlarına devam eden Elazığ Belediyespor'da Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam kararını değerlendirdi. Yeni tip korona virüse karşı Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin dahi mücadele etmekte zorlandığına dikkat çeken Toprak, 2. ve 3. Lig'de yer alan takımların kısıtlı imkanlarla virüse karşı mücadele etmesinin olanaksız olduğunu dile getirdi.



"Birçok takım ekonomik yükün altında kalacak"



Ligde mücadele den 89 takımdan 80'inin TFF'ye oynatılmaması yönünde çağrıda bulunmasına rağmen verilen kararın yanlış olduğunu düşündüklerini vurgulayan Toprak, "2. ve 3. Lig kulüplerinin maddi durumları zaten ortadadır. Daralan ekonominin altında Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri kalıyor. Alt liglerin ayakta durması çok çok zor bir ihtimaldir. Birçok takım bu ekonomik yükün altında kalacaktır. Futbolcular kalan 6 maça çıkmamak için diretiyor. Her ne kadar biz Elazığ Belediyespor olarak antrenman programı belirlesek de, antrenmanlara başlayamayan onlarca takım var. 18 Temmuz'a kadar hazır olunması da imkansız. Diyelim ki hazır olundu, bu lig seviyelerinde çoğu takımın stadyumları yetersiz, sentetik ve ışıklandırma imkanı yok. Nasıl olacak bu iş? Yazın tam sıcak döneminde çocuklara virüs bulaşır mı endişesi bir tarafa, güneşten nasıl korunacakları ayrı bir tarafa" dedi.



"TFF süreci nasıl idare edecek"



Elazığ Belediyespor'un güçlü idari ve teknik yapısıyla ligler devam edecekmiş gibi antrenman programlarını sürdürdüğünü dile getiren Toprak, "Elazığ Belediyespor, verilecek her türlü karara karşı hazırlıklıydı. Bizim TFF'den beklentimiz kulüplerin ortak sesine kulak vermesiydi. Her kulübün bu süreçte 450-500 bin TL zararı olacak. Yanlışa yanlış, doğruya doğru. Temmuz 18'de maçlar başlıyor. Tüm kulüplere korona virüs testleri nasıl yapılacak? Bu kadar kulüp deplasmanlara hangi hijyen şartlarında ve nasıl gidecek? TFF oynatılması yönünde karar veriyor ama hiçbir kulübe maddi destek sağlamıyor. Cevap bekleyen birçok sorunun arasında bizim beklentimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun zaten sancılı olan alt liglerin sorunlarını bu pandemi sürecinde fırsata çevirip, köklü, ileriye dönük bir şekilde Türk futbolu adına cesur kararlar almasıdır. Pandemi sürecini iyi değerledirip, Türk futbolunun yeniden yapılanması alt ligler ve altyapının ekonomik yapısının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var. Sonuçta gelir, gideri karşılamadığı için ister istemez hiçbir kulüp uzun vadeli yatırıma dayalı planlama yapamaz. Bizim 2. ve 3. liglerin beklentisi çoğunluğun sesine kulak verilmesi ve bu sürecin fırsata çevrilip cesur kararlar alınmasıydı. Verilen bu karar ne yazık ki çoğu kulübün zarar görmesi sonucu önümüzdeki süreci futbol adına daha sıkıntılı bir sürece sevk edecektir" ifadelerini kullandı.



Önceliklerinin her zaman Türk futbolunun ileriye gitmesi olduğuna değinen Toprak, "Elazığ Belediyespor, her zaman Türk futbolunu ve geleceğini göz önünde tutarak hareket eden bir kulüp olmuştur. Verilecek her karara saygılıyız ama bu süreçte çoğunluğun beklentisinin gözden geçirilmesinde fayda görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ