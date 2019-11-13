"Topraktan halka zeytin yağı" bu yıl da sofralarda

Bursa'nın Mudanya Belediyesi, bu yıl da belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytin yağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taşıyacak.



Mudanya'da hasat mevsiminin bereketi, Mudanya Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesiyle sofralara taşınmaya devam ediyor. Ekipler, belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplamaya başladı."Topraktan halka zeytin yağı" projesi çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından toplanan zeytinler, yağhanede işlem gördükten sonra şişelenip Zeytin Dalı Projesi'ne kayıtlı ailelere ulaştırılacak. Zeytinlerin her bir tanesinin sevgiyle toplandığını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Her gramında alın teri olan zeytin yağımızı sevgiyle üretip, emeğimizi sevgiyle besliyoruz. Ürettiklerimizi de Zeytin Dalı birimimize kayıtlı hemşerilerimize adil bir şekilde dağıtıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda daha çok aileye ulaşmak" diye konuştu. - BURSA